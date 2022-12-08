Бюджет Свердловской области увеличился на 5,8 млрд

Изменения в бюджет региона утвердил губернатор Евгений Куйвашев. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По прогнозам, доходы казны Свердловской области в 2022 году выросли на 5,8 миллиарда рублей. Изменения в бюджет региона утвердил губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики.

- Изменения в бюджете текущего года позволят направить дополнительные средства в такие сферы как здравоохранение, транспортное обслуживание, спорт, а также реализацию инфраструктурных проектов,- заявил глава свердловского Минфина Александр Старков.

Прогноз по доходам в казну изменился в том числе за счет дополнительных денег, поступивших из федерального бюджета. Расходы областного бюджета планируется увеличить до 386,3 миллиарда рублей.

На учреждении здравоохранения дополнительно выделят 1,5 миллиарда рублей. На проекты инфраструктуры направят еще миллиард рублей. Также 255 миллионов рублей пойдут на обновление общественного транспорта. На повышение доступности железнодорожного транспорта потратят 574 миллиона рублей.