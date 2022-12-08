Суд наказал организатора концерта Макса Барских за отмененное выступление

Певец заявил об отказе проводить концерты в России Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Екатеринбурге суд рассмотрел коллективный иск к организатору концерта украинского певца Макса Барских из-за отмененного выступления. Поклонники не смогли вернуть деньги за билеты. Тогда Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выступило с защитой потребителей.

- Концерт Макса Барских (организатор ООО «Ладошки Шоу») должен был состояться первоначально 23.09.2020, однако в связи с распространением заболевания новой коронавирусной инфекцией и введением режима повышенной готовности был перенесен на 4 мая 2021 года, - говорится в сообщении ведомства.

В мае выступление перенесли на 18 сентября 2021 года. Затем его перенесли на 16 апреля 2022 года. Однако концерт не состоялся. Певец заявил об отказе проводить концерты в России.

Из-за неоднократного перенесения выступления потребители стали отказываться от посещения мероприятия. Однако организаторы вернули деньги не всем. 36 поклонников Барских подали коллективный иск. В суде 12 из них отказались от своих требований, так как их спор с организаторами разрешился.

Еще 18 потребителей отказались от возврата денег за билеты и попросили только возместить моральный ущерб. Шесть заявителей требовали возмещения денег в полном объеме и компенсацию.

Суд удовлетворил требования частично. Деньги за билеты вернут, а сумму морального вреда снизили с заявленных пяти тысяч до 300 рублей. Также в пользу потребителей взыщут штрафы за отказ от удовлетворения требований в добровольном порядке. По 150 рублей получат 18 поклонников, потребовавших компенсацию, и от 1,4 до 3,9 тысячи рублей выплатят шести гражданам, кто судился за возврат стоимости билетов и возмещение морального ущерба.