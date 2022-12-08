В Екатеринбурге осудили маму, устроившую ребенка в школу по поддельным документам

В Екатеринбурге осудили маму, устроившую ребенка в 1 класс МАОУ СОШ № 215 «Созвездие» по поддельным документам.

- Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, уроженка ближнего зарубежья, желая зачисления своего сына в выбранную школу, нашла в интернете объявление об оформлении свидетельства о регистрации по месту пребывания и купила его. Поддельный документ, где было указано, что ребенок прописан в квартире на улице Счастливая, она предоставила в центр государственных и муниципальных услуг.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил маме первоклассника наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.