Брата комика Незлобина уволили из мэрии Полевского из-за взятки

Мужчина занимал пост начальника Управления культурой Полевского городского округа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Брата Александра Незлобина Максима уволили с поста начальника Управления культурой Полевского городского округа. До этого, в мае 2022 года, его признали виновным в получении взятки и отправили в колонию. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Прокуратура главе Полевского городского округа внесла представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции с требованием об увольнении Максима Незлобина в связи с утратой доверия, - говорится в сообщении.

Мэрия выполнила требование. Ранее брата комика признали виновным по четырем статьям: ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Его отправили в колонию общего режима на пять лет. Также Незлобин должен выплатить четыре миллиона рублей штрафа.

Кроме того, с осужденного в бюджет Полевского городского округа взыскали 10,7 миллиона рублей. Также ему запретили на пять лет занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с полномочиями представителя власти.