Замглавы «Ростеха» посетил «Уралвагонзавод»

Фото: telegram-канал «Уралвагонзавода»

Замглавы «Ростеха» Владимир Артяков посетил «Уралвагонзавод». Он осмотрел танковый конвейер и пообщался с рабочими. Как сообщает пресс-служба предприятия, Владимир Артяков после рабочего визита сообщил, что многие позиции по гособоронзаказу выполнены досрочно.

Напомним, в октябре на «Уралвагонзавод» приезжал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ранее мы писали, что «Уралвагонзавод» поставил министерству обороны партию самых мощных в мире пушек «Малка». Основное предназначение самоходной артиллерийской установки – это поражение важных целей и объектов противника за линией фронта.