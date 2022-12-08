Температура воздуха в южных районах Свердловской области начнет повышаться после отступления антициклона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ожидается потепление до -4 градусов. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин.

- По мере отступления антициклона на Южный Урал, температура воздуха в южных районах Свердловской области начнет повышаться, - написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». - При этом в регионе усилится ветер, что исключит ночное выхолаживание воздуха в приземном слое атмосферы.

Сегодня, 8 декабря, днем ожидается от -6 до -11 градусов, на юго-западе до -14, -16 градусов.

В пятницу, 9 декабря, ночью столбики термометров покажут -12 градусов, днем -11 градусов.

В субботу, 10 декабря, прогнозируется в ночное время -11 градусов, в дневное -8 градусов.

В воскресенье, 11 декабря, синоптики обещают ночью -9 градусов, днем -7 градусов.

В понедельник, 12 декабря ночью ожидается -6 градусов, днем потеплеет до -4 градусов.

Напомним, что ранее свердловчан предупредили об аномальных морозах. По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в нашем регионе 8 декабря ожидается на 8 - 14 градусов ниже нормы.