В Нижнем Тагиле есть 175 домов, которые имеют спецсчета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил в 2023 году остается без денег на капремонт, пишет ИА «Все новости». По данным издания, начальник управления ЖКХ администрации города Павел Ивушкин сообщил на профильной думской комиссии, что котел регионального фонда капремонта ушел в минус.

Также издание сообщает, что в Нижнем Тагиле есть 175 домов, которые имеют спецсчета, куда идут взносы на капремонт. На 1 декабря жильцы собрали 244,5 млн рублей. Эти деньги пойдут на те работы, которые посчитают необходимыми на собрании собственников.

Депутат Денис Корякин, присутсвующий на комиссии, призвал мэрию задуматься о программе восстановления облика многоквартирников.