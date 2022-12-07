В Нижнем Тагиле расчищают территорию для размещения социально значимых объектов

На Вые освобождают территорию под новые застройки. Фото: Администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле на Вые освободят 49 тысяч квадратным метров под застройку социально значимых объектов. Об этих планах мэрии рассказал сегодня во время выездного совещания глава города Владислав Пинаев, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Как рассказал руководитель проекта Евгений Голубев, все работы ведутся по графику. До конца мая площадку полностью освободят.

- Из двенадцать домов девять уже полностью разобраны. Самым сложным объектом стал клуб. Для его демонтажа пришлось привлекать самую тяжелую строительную технику, - объяснил Голубев.

Мэр города рассказал, что в планах на этой территории построить детский сад на 170 мест с ясельными группами. Кроме того, на месте бывшей воинской части может появится спортивно-оздоровительный комплекс. Он будет адаптирован под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.