Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 декабря 2022 20:15

В Екатеринбурге рецидивиста осудили на два года за кражу телефона

Мужчина попросил мобильный у знакомого с просьбой позвонить
Дарья ЧИПУРИНА
Свердловчанин сдал телефон знакомого в ломбард

Свердловчанин сдал телефон знакомого в ломбард

Фото: Даниил ОПАРИН

В Екатеринбурге рецидивист украла телефон у знакомого после просьбы позвонить. За это ему назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Это не первое подобное преступление свердловчанина. Мужчину неоднократно судили. Однако 3 февраля 2020 года у него снова украл телефон у своего знакомого. Он попросил мобильный телефон, но выйдя в коридор, просто не вернулся. Вместо этого свердловчанин сдал телефон Samsung M127F в ломбард.

- Через два дня Терехов встретил своего знакомого, который сказал, что написал заявление в правоохранительные органы, после чего Терехов сам пошел в полицию и сообщил о случившемся, - сообщили в ведомстве.

Осужденный свою вину признал. Суд счет отягчающим обстоятельством рецидив преступления. Мужчину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Также его оштрафовали на 14 тысяч рублей.