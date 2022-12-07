В Екатеринбурге рецидивиста осудили на два года за кражу телефона

Свердловчанин сдал телефон знакомого в ломбард Фото: Даниил ОПАРИН

В Екатеринбурге рецидивист украла телефон у знакомого после просьбы позвонить. За это ему назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Это не первое подобное преступление свердловчанина. Мужчину неоднократно судили. Однако 3 февраля 2020 года у него снова украл телефон у своего знакомого. Он попросил мобильный телефон, но выйдя в коридор, просто не вернулся. Вместо этого свердловчанин сдал телефон Samsung M127F в ломбард.

- Через два дня Терехов встретил своего знакомого, который сказал, что написал заявление в правоохранительные органы, после чего Терехов сам пошел в полицию и сообщил о случившемся, - сообщили в ведомстве.

Осужденный свою вину признал. Суд счет отягчающим обстоятельством рецидив преступления. Мужчину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Также его оштрафовали на 14 тысяч рублей.