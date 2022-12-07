В Новоуральске предприятие-банкрот выплатило сотрудникам больше двух миллионов рублей

С 2016 по 2018 года появилась задолженность по выплате средств перед 55 сотрудниками предприятия Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новоуральске обанкротившееся ООО «Стимул» выплатило сотрудникам 2,8 миллиона рублей зарплат. С 2016 по 2018 года появилась задолженность по выплате средств перед 55 работниками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- В ходе ранее предыдущих проверок прокуратура ЗАТО Новоуральск в суд направила более 40 исков о взыскании заработной платы, которые судом были удовлетворены, - прокомментировали в ведомстве.

Также директору предприятия неоднократно вносили представление с требованием выплатить своим сотрудникам заработную плату. Два сотрудника организации были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении директора прокуратура завела административные дела за невыплату зарплат. С него взыскали штраф. Административное дело завели и на само ООО «Стимул», организация также была оштрафована. На данный момент задолженность перед сотрудниками полностью погашена.