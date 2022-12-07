В Красноуральске пенсионерка полтора месяца жила без отопления

С середины сентября по конец октября 61-летняя женщина жила в неотапливаемом доме Фото: Олег УКЛАДОВ

В Красноуральске пенсионерка полтора месяца жила в квартире без отопления. Весь многоквартирный дом, где проживает женщина отключили от систем теплоснабжения и водоснабжения.

В этом году 31 августа был проведен осмотр дома по улице Устинова, 21. По его результатам, было установлено, что жильцов в доме нет, а помещения не пригодны для проживания. Поэтому было решено отключить здание от систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

- В ходе проверки установлено, что сотрудники администрации, а также сотрудники МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» не провели должный анализ имеющихся документов о собственниках и нанимателях жилья по договорам социального найма, так как не установили факт проживания заявительницы в квартире вышеназванного многоквартирного дома, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее свердловчанка уже просила у администрации предоставить другую квартиру. И пенсионерку не оповестили о обследовании дома и о возможности смены жилья. Поэтому с середины сентября по конец октября 61-летняя женщина жила в неотапливаемом доме.

После вмешательства прокуратуры пенсионерке предоставили жилье маневренного фонда и обеспечили коммунальными услугами. Также сотрудники ведомства внесли предоставление главе городского округа Красноуральск.