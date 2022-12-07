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НовостиОбщество7 декабря 2022 17:55

Жители Каменска-Уральского переводили деньги предприимчивой девушке

Теперь доверчивые граждане пытаются вернуть свои средства
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Женщина по имени Анна собирала предоплату на товары, но свои обязательства не выполняла

Женщина по имени Анна собирала предоплату на товары, но свои обязательства не выполняла

Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Каменска-Уральского пожаловались на женщину по имени Анна, которая собрала предоплату на товары, приобретенные через интернет, но свои обязательства, по их словам, не выполнила. Об этом пишет портал KU66.RU.

В уральском городе женщина орудует недавно, а три дня назад пропала. Теперь горожане, которые перевели ей деньги, занимаются ее поисками, чтобы вернуть свои деньги. Они обращались в полицию, но уголовное дело пока не возбудили.

Те, кто перевел женщине деньги, говорят, что за заказы она брала 100% предоплаты. Теперь жертвы рассказывают о своих потерях в социальных сетях. Часть горожан сочувствует тем, кто лишился своих сбережений. Другие считают, что покупателям нужно было вести себя осторожнее и не доверяться незнакомому человеку.