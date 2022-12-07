Жители Каменска-Уральского переводили деньги предприимчивой девушке

Женщина по имени Анна собирала предоплату на товары, но свои обязательства не выполняла Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Каменска-Уральского пожаловались на женщину по имени Анна, которая собрала предоплату на товары, приобретенные через интернет, но свои обязательства, по их словам, не выполнила. Об этом пишет портал KU66.RU.

В уральском городе женщина орудует недавно, а три дня назад пропала. Теперь горожане, которые перевели ей деньги, занимаются ее поисками, чтобы вернуть свои деньги. Они обращались в полицию, но уголовное дело пока не возбудили.

Те, кто перевел женщине деньги, говорят, что за заказы она брала 100% предоплаты. Теперь жертвы рассказывают о своих потерях в социальных сетях. Часть горожан сочувствует тем, кто лишился своих сбережений. Другие считают, что покупателям нужно было вести себя осторожнее и не доверяться незнакомому человеку.