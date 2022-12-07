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НовостиОбщество7 декабря 2022 17:43

Больше двух тысяч уральцев приняли участие в крестном ходе в честь святой Екатерины

Процессия прошла по главным улицам уральской столицы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Во главе крестного хода по городским улицам была пронесена икона великомученицы Екатерины

Во главе крестного хода по городским улицам была пронесена икона великомученицы Екатерины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге чуть больше двух тысяч человек приняли участие в крестном ходе в честь святой великомученицы Екатерины. Процессия прошла по главным улицам уральской столицы: от Свято-Троицкого собора и до часовни покровительницы города.

- Во главе крестного хода по городским улицам была пронесена икона великомученицы Екатерины с частицами ее мощей. Завершился крестный ход праздничным молебном в честь небесной покровительницы уральской столицы, - сообщили в пресс-службе фонда святой Екатерины.

Примечательно, что торжественные мероприятия в городе продолжатся, а верующие считают, что для Екатеринбурга этот день является второй датой рождения.

- Есть некая дружба людей, которые живут в Екатеринбурге, и святой, чье имя носит наш город. В день ее памяти люди собрались, чтобы обратиться к ней, чтобы побыть рядом с ней, чтобы, насколько это возможно, сделать какое-то дело, посвященное ей, - добавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.