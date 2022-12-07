Больше двух тысяч уральцев приняли участие в крестном ходе в честь святой Екатерины

Во главе крестного хода по городским улицам была пронесена икона великомученицы Екатерины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге чуть больше двух тысяч человек приняли участие в крестном ходе в честь святой великомученицы Екатерины. Процессия прошла по главным улицам уральской столицы: от Свято-Троицкого собора и до часовни покровительницы города.

- Во главе крестного хода по городским улицам была пронесена икона великомученицы Екатерины с частицами ее мощей. Завершился крестный ход праздничным молебном в честь небесной покровительницы уральской столицы, - сообщили в пресс-службе фонда святой Екатерины.

Примечательно, что торжественные мероприятия в городе продолжатся, а верующие считают, что для Екатеринбурга этот день является второй датой рождения.

- Есть некая дружба людей, которые живут в Екатеринбурге, и святой, чье имя носит наш город. В день ее памяти люди собрались, чтобы обратиться к ней, чтобы побыть рядом с ней, чтобы, насколько это возможно, сделать какое-то дело, посвященное ей, - добавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.