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НовостиОбщество7 декабря 2022 17:39

Пять свердловских медиков стали лауреатами региональной премии

Ее главная цель привлечь внимание к поддержке пациентов
Дарья ЧИПУРИНА
Лауреатами премии стали медики из Верх-Нейвинского, Арамиля, Полевского и Екатеринбурга. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Лауреатами премии стали медики из Верх-Нейвинского, Арамиля, Полевского и Екатеринбурга. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Пять медиков из Свердловской области стали лауреатами региональной профессиональной премии «Золотая Ирида-2022». Инициатором мероприятия выступили профессиональное сообщество и министерство здравоохранения Свердловской области, а организатором — Арамильская городская больница.

- Главная цель конкурса — привлечь внимание к поддержке пациентов, возможности для лечения, которых исчерпаны, и, конечно, к труду медиков, изо дня в день обеспечивающих профильную медицинскую помощь людям с самыми тяжелыми недугами, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Лауреатами в этих номинациях стали медицинские работники из Верх-Нейвинского, Арамиля, Полевского и Екатеринбурга. Все они вносят огромный вклад в эффективную работу своих учреждений.

Премия «Золотая Ирида» проводится в Свердловской области с 2021 года. Ее лауреатов награждают фарфоровыми статуэтками богини-посланницы, соединяющая небо и землю.