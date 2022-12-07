Пять свердловских медиков стали лауреатами региональной премии

Лауреатами премии стали медики из Верх-Нейвинского, Арамиля, Полевского и Екатеринбурга. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Пять медиков из Свердловской области стали лауреатами региональной профессиональной премии «Золотая Ирида-2022». Инициатором мероприятия выступили профессиональное сообщество и министерство здравоохранения Свердловской области, а организатором — Арамильская городская больница.

- Главная цель конкурса — привлечь внимание к поддержке пациентов, возможности для лечения, которых исчерпаны, и, конечно, к труду медиков, изо дня в день обеспечивающих профильную медицинскую помощь людям с самыми тяжелыми недугами, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Лауреатами в этих номинациях стали медицинские работники из Верх-Нейвинского, Арамиля, Полевского и Екатеринбурга. Все они вносят огромный вклад в эффективную работу своих учреждений.

Премия «Золотая Ирида» проводится в Свердловской области с 2021 года. Ее лауреатов награждают фарфоровыми статуэтками богини-посланницы, соединяющая небо и землю.