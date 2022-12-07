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НовостиОбщество7 декабря 2022 16:32

Появилась первая книга о Николае Коляде и его театре

Ее автором стала свердловская писательница
Дарья ЧИПУРИНА
В документальной книге описаны процессы работы режиссера

В документальной книге описаны процессы работы режиссера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская писательница написала книгу о Николае Коляде и его театре. Первый экземпляр она подарила режиссеру на его 65-летие 4 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе библиотеки имени Белинского.

16 декабря пройдет официальная презентация книги Елены Соловьевой «Метод Коляды». Она посвящена создателю одного из самых известных частных театров в России.

- Несмотря на то, что имя Николая Коляды «давно стало брендом российского театра», это первая книга, написанная о нем как о режиссере, и вторая, посвященная его личности, - прокомментировали в пресс-службе библиотеки.

Книга выпущена под эгидой библиотеки. Она стала по-настоящему «народным» проектом. Ведь люди со всей страны отправляли деньги для того, чтобы она была напечатана. В документальной книге описаны процессы работы режиссера. Для этого писательнице пришлось изучить рецензии на спектакли, репортажи с фестивалей «Коляда-Plays» и различные интервью.

Обложка книги. Фото: пресс-служба библиотеки имени Белинского

Обложка книги. Фото: пресс-служба библиотеки имени Белинского