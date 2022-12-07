В Камышлове семья с двумя детьми чуть не осталась без права на жилье

Суд отказался снимать с учета семью с двумя детьми Фото: Иван Макеев

В Камышлове сотрудники прокуратуры помогли семье с двумя детьми не остаться без дома. Их прежнее жилье было непригодно для жизни с 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры.

- В соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокурор вступает в процесс и дает заключение по гражданским делам о восстановлении на работе, о выселении, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью и в иных, предусмотренных законом случаях, - рассказали в ведомстве.

В 2017 году в квартире семьи произошел пожар, из-за чего она фактически стала непригодна для жизни. Уже в 2022 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Тогда семью поставили на учет как нуждающихся в жилом помещении.

Однако семью планировали снять с регистрационного учета. После этого свердловчане могли бы лишиться возможности получить новое жилье. Сотрудник прокуратуры дал заключение о необходимости отказа требований администрации.

Суд отказался признавать утратившими права пользования муниципальным жилым помещением и снимать с учета семью с двумя детьми.