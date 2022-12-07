В Невьянске заключенный организовал крупную нарколабораторию

Преступники действовали в Челябинской области. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

На Урале полицейские поймали банду, которая занималась производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере. У преступников изъяли 11 килограммов запрещенных веществ и 14 килограммов заготовок.

Преступники действовали в Челябинской области, при этом организатором нелегальной лаборатории был житель 38-летний Невьянска, который уже отбывает 17-летнее заключение за аналогичное преступление.

- Следователи Главного управления МВД по Свердловской области направили в суд Челябинска громкое уголовное дело, возбужденное в отношении шести участников ОПГ за производство и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере, - отметил руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Кроме того, у банды изъяли сразу три дорогие иномарки: Land Rover, Volvo и Chevrolet. Прокуратура уже подписала обвинительное заключение.