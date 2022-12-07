В Реже ребенка-инвалида обеспечили средствами реабилитации после вмешательства прокуратуры

Сотрудники прокуратуры внесли представление фонду, чтобы устранить нарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ребенок-инвалид из Режа получил необходимые средства реабилитации после вмешательства прокуратуры. 14-летниму свердловчанину нужны специальные катетеры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- Нуждается в катетерах для самокатетеризации либрицированными (с зафиксированным гидрофильным покрытием) из расчета 6 штук в сутки. Норма катетеров за 6 месяцев составляет 1 140 штук, - прокомментировали в ведомстве.

Однако региональное отделение Фонда социального страхования долгое время не предоставляла катетеры для нуждающегося ребенка-инвалида. Поэтому сотрудники прокуратуры внесли представление фонду, чтобы устранить нарушения.

На данный момент ребенка обеспечили всеми необходимыми средствами реабилитации.

Ранее в Екатеринбурге прокуратура помогла семье с ребенком-инвалидом получить квартиру. В старой квартире невозможно было разместить необходимый уход для инвалида.