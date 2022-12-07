Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев получил вызов в сборную России

Соревнования продлятся с 15 по 18 декабря в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев получил вызов в сборную России, чтобы принять участие в международном турнире «Кубок Первого канала». Соревнования продлятся с 15 по 18 декабря в Москве.

- 17 декабря сборная России встретится на этом турнире с Казахстаном, а 18 декабря – со сборной Белоруссии. Матчи начнутся в 16:30 по уральскому времени. А 16 декабря в рамках Кубка Первого канала пройдет турнир по хоккею 3 х 3 с участием сборных России, Белоруссии, Казахстана и Китая, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Напомним, сейчас «шоферы» идут в лидерах восточной конференции, на счету команды 57 очков в 38 проведенных матчах. В последней игре уральцы на домашней арене уверенно обыграли магнитогорский «Металлург» со счетом 3:1.