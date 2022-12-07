В Североуральске 36-летнего рецидивиста осудят за изнасилование местной жительницы

Было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске осудят 36-летнего рецидивиста, которого обвиняют в изнасиловании 32-летней женщины. Инцидент произошел в мае этого года, тогда мужчина завел свою жертву в лесополосу около водохранилища, где угрожая убийством, и совершил противоправные действия.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством». Следователем проведен комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ближайшее время материалы дела отправят в суд на рассмотрение по существу. Напомним, в Екатеринбурге скончалась 20-летняя сотрудница алкомаркета Елена Т., трагедия развернулась в многоэтажке на улице Бажова. По данным «КП-Екатеринбург», вечером 4 ноября около 21:00 к девушке в гости пришел 21-летний приятель. Пара познакомилась на работе в октябре этого года и периодически встречалась в квартире Елены.

После очередного полового акта девушка пошла в ванную комнату, но уже там стала терять сознание.