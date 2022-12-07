В Екатеринбурге выбрали елку для главной площади города

В прошлом году новогоднее дерево на площади 1905 года попало в рейтинг самых больших елок в стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выбрали елку, которую установят на главной площади города. По словам мэра уральской столицы Алексея Орлова, высота выбранного дерева составляет 30 метров, а диаметр кроны достигает восемь метров.

- Сейчас она в пути к нам, на место установки должна прибыть в ночь на 8 декабря. Будет у нашей детворы настоящий, волшебный праздник. Потому что елка в городе будет волшебная, - написал глава уральской столицы Алексей Орлов.

Напомним, в прошлом году новогоднее дерево на площади 1905 года попало в рейтинг самых больших елок в стране. Выше нее была только елка в Красноярске. Ель раполагается прямо в центре сказочного Ледового городка, в котором так любят отдыхать жители и гости города.