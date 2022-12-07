В Екатеринбурге рецидивист нашел на улице карту и потратил с нее все деньги

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 41-летний рецидивист нашел на улице банковскую карту и решил не возвращать ее законному владельцу, потратив больше четырех тысяч рублей. Вскоре в полицию обратился 23-летний пострадавший и рассказал о пропаже денег со своего счета.

- По словам потерпевшего, он мог утерять карточку в сетевом магазине продуктов на улице Белинского. Под подозрение попал местный житель, который уже имел проблемы с законом, и был судим за хранение наркотиков, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина во всем признался и рассказал, что нашел платежку в районе переулка Переходного. Подозреваемый воспользовался «пластиком» потерпевшего и бесконтактным способом потратил чужие деньги на личные нужды.

- В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы, - добавили в полиции.