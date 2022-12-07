«Уралвагонзавод» досрочно выполнил гособоронзаказ по некоторым позициям

Артяков осмотрел конвейер, где собирают танки. Фото: telegram-канал «Уралвагонзавода»

«Уралвагонзавод» досрочно выполнил гособоронзаказ по многим позициям. Об этом рассказал директор по особым поручениям концерна Игорь Мешков.

В Нижний Тагил на завод 7 декабря приехал первый заместитель гендиректора корпорации «Ростех» Владимир Артяков. Он осмотрел конвейер, где собирают танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и другие. Гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов доложил Артякову о выполнения гособоронзаказа.

- В условиях постсоветского разрыва кооперационных связей и санкционного давления со стороны «коллективного запада» Уралвагонзаводу и его руководству удалось не только консолидировать и объединить лучшие отечественные технологии и высококлассных специалистов, но и реализовать производственный процесс, - заявил Артяков.

Ранее замминистра обороны России Михаил Мизинцев приехал в Свердловскую область с визитом в ЦВО. Он проверил ход выполнения гособоронзаказа.