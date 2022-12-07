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НовостиОбщество7 декабря 2022 13:24

В храмах Югры проводят богослужения в память о погибших в Нижневартовске

Трагедия произошла вечером 4 декабря
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Панихиды проводятся во всех храмах митрополии

Панихиды проводятся во всех храмах митрополии

Фото: Лев ИСТОМИН

В среду, 7 декабря 2022 года, во всех храмах Ханты-Мансийского автономного округа проводят панихиды по погибшим жильцам многоэтажного дома, рухнувшего 4 декабря в Нижневартовске. Трагедия унесла жизни четверых взрослых и четверых детей.

Во вторник митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии. Митрополия оказывает посильную помощь пострадавшим от взрыва газа. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Например, протоиерей Валерий Басакин приезжал в пункт временного размещения пострадавших в гостинице «Аэропорт». Он поддержал людей, подарил им иконки, и теперь постоянно находится на связи с пострадавшими.