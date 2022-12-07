В Нижнем Тагиле подрос спрос на аренду квартир

Рынок недвижимости в Нижнем Тагиле изменился Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в 2022 году изменился рынок недвижимости. Так, например, спрос на аренду квартир и коммерческой недвижимости подрос на 8,1% по сравнению с ноябрем прошлого года. Самые востребованные квадратные метры – это однокомнатные квартиры, на которые приходится 61,2% от общего спроса. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Что касается коммерческой недвижимости, то с начала года спрос на нее в Нижнем Тагиле вырос на 9,7%. Чаще всего арендуют помещения для общепита, склады и торговые площади.

При этом средняя арендная ставка на коммерческую недвижимость за год практически не поменялась.