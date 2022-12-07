Примечательно, что за минувшие несколько лет аграрии построили больше 30 хранилищ. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области в этом году собрали больше 180 тысяч тонн картофеля, а также порядка 31 тысячи тонн других овощей открытого грунта. Большую часть урожая отправили на длительное хранение в специальные помещения.

- На сегодня региональные сельхозтоваропроизводители обеспечены местами хранения картофеля и овощей открытого грунта в объеме более 230 тысяч тонн, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Примечательно, что за минувшие несколько лет аграрии построили больше 30 хранилищ, из которых продукция круглый год поставляется во все крупные торговые сети и социальные учреждения

- На нескольких автоматизированных линиях ведется мойка, сушка и упаковка овощей и картофеля. Чтобы удовлетворить спрос разных потребителей, по заявкам торговых сетей овощи могут фасовать по-разному, - добавили в департаменте.