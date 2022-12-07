В Екатеринбурге на продажу за 96 млн выставили часть мельницы-памятника

В здании два этажа и подвал. Фото: скриншот сервиса «Яндекс Карты»

В Екатеринбурге на продажу за 96 миллионов рублей выставили часть ансамбля зданий «Мельницы Борчанинова-Первушина». Такое объявление появилось на Avito.

- Возможна продажа или аренда здания как целиком, так и по частям, - говорится в сообщении.

В здании два этажа и подвал. Площадь составляет 1133 квадратных метров. Мельница-памятник расположена внутри квартала между зданием Мельницы и жилым домом №1. Здание является объектом культурного наследия. Вход в него можно организовать со двора, со стороны улиц Челюскинцев и Марии Авейде.

Автор объявления отметил, что здание подойдет для размещения в нем детского клуба, медицинского центра, картинной галереи, офиса, производства одежды и event-студии.

Ранее в Екатеринбурге на продажу выставили проект 10-этажного бизнес-центра на улице Шевченко, 1. За него хотят выручить 205 миллионов рублей.