В Полевском мужчина разгромил кабинет УЗИ

Фото: «ЧП Полевской» в социальной сети «ВКонтакте»

В Полевском пациенты приемного отделения стали свидетелями буйного поведения одного посетителя мужчины. Об этом сообщает паблик «ЧП Полевской» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мужчина был сильно пьян и проявлял агрессию.

- Буйный мужчина разбил дверь кабинета УЗИ, повредил руку. Он бегал с места на место и залил кровью лифт. Затем, он схватил стеклянную колбу и кинул ее в медсестру, - написал автор поста.

В пресс-службе полевской больницы «КП-Екатеринбург» сообщили, что информацию о своих пациентах на основании Федерального закона № 323 о «Врачебной тайне» не разглашают. Мы обратились за комментарием в Минздрав Свердловской области. На момент публикации он не поступил.

В пресс-группе полиции Полевского «КП-Екатеринбург» подтвердили, что выезжали в медицинское учреждение. Сообщается, что мужчину оштрафуют по статье административного кодекса 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».