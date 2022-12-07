В Екатеринбурге непобедимый российский боксер сразится со спортсменом из Панамы

Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

В Екатеринбурге 11 декабря в рамках туринира RCC Boxing Promotions пройдет поединок непобежденного российского боксера Магомеда Курбанова и спортсмена из Панамы Хоана Гонсалеса.

- Статистически Гонсалес выглядит невероятно опасным соперником для Курбанова и поражает своей мощью. Все свои победы он одержал нокаутами, а единственное поражение потерпел раздельным решением, уступив экс-претенденту на титул чемпиона мира WBA, - рассказывают в пресс-службе RCC Boxing Promotions.

Напомним, в Екатеринбурге 3 декабря состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC13. В главном поединке вечера встретились один из самых ярких бойцов страны известный как Лысый хищник Магомед Исмаилов (17-3) и ветеран российских ММА Александр «шторм» Шлеменко (61-14).