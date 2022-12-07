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НовостиОбщество7 декабря 2022 11:49

В метро Екатеринбурга полицейские готовят концерт ко Дню героев Отечества

Экспозицию представят на «Площади 1905 года»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Выставка продолжит работу до февраля 2023 года. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Выставка продолжит работу до февраля 2023 года. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В екатеринбургском метрополитене полицейские подготовили выставку и концерт в честь предстоящего Дня героев Отечества. Экспозицию представят на «Площади 1905 года», там разместили 25 портретов свердловчан, которые получили самую высокую награду «Золотая звезда».

- Зрителями акции стали жители и гости столицы Среднего Урала, оказавшиеся в тот момент в метро. Далеко не каждый день увидишь своими глазами настоящего Героя России, а здесь их было сразу два, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, такие патриотические мероприятия помогают сохранить память о достойных земляках и рассказывают подрастающему поколению о героях.

- Не секрет, что значительная часть студентов и старшеклассников активно пользуется метро, а значит они имеют реальную возможность воочию познакомиться с подвигами настоящих уральских Героев, - добавил полковник Горелых.

Выставка продолжит работу до февраля 2023 года.