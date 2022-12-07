Обвиняемый в коррупции глава свердловского Союза десантников уехал на Донбасс

Подсудимый отправился в Луганск 10 ноября как представитель уполномоченного по правам человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель свердловского отделения Союза десантников Евгений Тетерин, находящийся под следствием, оправился зону проведения спецоперации на Украине. Из-за этого он не смог присутствовать на заседании суда 7 декабря.

- Дата возвращения Тетерина неизвестна, - приводит слова судьи Верх-Исетсткого суда Екатеринбурга Юлии Меркуловой «Коммерсант».

При этом судья отметила, что подсудимый отправился в Луганск 10 ноября. Он поехал в зону СВО как представитель уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Тетерин займется там вопросами, возникающими у военнослужащих. Ему предстоит наладить работу с командованием.

Адвокат Тетерина Дмитрий Бушухин заявил, что обвиняемый планировал приехать на судебное заседание. Однако из-за нерегулярных рейсов из Донбасса он не может прилететь. Заседание перенесли на 29 декабря.

Ранее редакция «КП-Екатеринбург» выяснила подробности задержания Евгения Тетерина. Его задержали вместе с директором ООО «Уралщебень» Вячеславом Ивановым и еще одним посредником Ибадом Гурбановым. Они проходят по делу о передаче 4,5 миллионов рублей в качестве взятки для представителя надзорного ведомства.

Дело было связано с Шабровским карьером. Позже главе Союза десантников предъявили еще одно обвинение по новому эпизоду посредничества в передаче взятки.