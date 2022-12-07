В Екатеринбурге полицейские протащили мужчину через дорогу, держа за ноги

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В Екатеринбурге в районе Автовокзала полицейские протащили мужчину через дорогу, держа за ноги. Об этом рассказали подписчики группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

- Тащили пьяного мужика за ноги на перекрестке Циолковского - Степана Разина, - рассказали очевидцы. - Причем до перекрестка тоже тащили, дождались зеленого светофора и продолжили тащить через дорогу.

В полиции «КП-Екатеринбург» объяснили, что мужчина был пьян. Его задержали за мелкое хулиганство.

- В процессе его доставления при переходе через проезжую часть он лёг на землю и отказался двигаться дальше. При этом он вырывался и не давал патрульным взять его под руки. В связи с этим сотрудники полиции во избежание травмирования нарушителя и создания аварийной ситуации на дороге переместили его с опасного участка, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

После этого, как заверили в полиции, мужчина продолжил движение на ногах.