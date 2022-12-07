Мэр Сысерти назвал преимущества города

Сысерть расположена в 20 километрах от Екатеринбурга. Фото: сервис Яндекс.Карты

Глава Сысерти Дмитрий Нисковских рассказал о преимуществах жизни в этом городе. Уральский муниципалитет в последние года привлекает все больше инвестиций, которые вкладывает в развитие. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В городе, по словам градоначальника, хорошая экология, на высоком уровне безопасность, и удобное расположение по отношению к Екатеринбургу. К тому же, после того, как завершится строительство студенческого кампуса УрФУ, добираться до него будет ближе, чем из некоторых районов уральской столицы.

В Сысерти и пригороде хорошо развита инфраструктура для отдыха – есть велосипедный маршрут, туристические маршруты, гольф-клуб, конноспортивный клуб, природный парк, нетронутые леса.

Также, по словам Нисковских, добираться из Екатеринбурга до Сысерти после открытия ЕКАД стало намного безопаснее, так как полосы для движения в обе стороны теперь разделены.