На Урале будут судить водителя, погубившего в ДТП семейную пару

У погибшей в ДТП пары остались три дочери Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Урале будут судить 40-летнего водителя Volkswagen, погубившего в ДТП семейную пару - Александра и Нину Шлапаковых.

- Следственным отделом МО МВД России «Ирбитский» завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Осинцевское Ирбитского района, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, - сообщили в МО МВД России «Ирбитский».

Авария произошла вечером, 2 июля 2022 года на 43 км автодороги Артемовский - Зайково. Водитель Volkswagen превысил скорость, а также не учел особенности и состояние автомобиля и дорожных условий. В итоге он не справился с управлением и влетел во встречный Hyundai, в котором ехали супруги.

Они скончались от полученных травм до приезда скорой. Как рассказывали «КП-Екатеринбург» местные жители, у пары остались три дочери.

Отметим, что обвиняемого и его пассажира доставили в больницу после ДТП с различными травмами. После обследования их отправили домой.

По части 5 статьи 264 УК РФ водителю Volkswagen грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Ирбитский районный суд для рассмотрения по существу.