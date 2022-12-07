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НовостиОбщество7 декабря 2022 9:56

В Екатеринбурге «Жизньмарт» приютил собаку

Малышку накормили и не стали прогонять
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Собака уснула возле кассы. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Собака уснула возле кассы. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге сотрудники магазина «Жизньмарт» приютили собаку.

- Продавцы говорят, что собака пришла к магазину утром, они ее накормили и не стали выгонять. Малышка уснула прямо посреди магазина, рядом с кассой, - рассказал «КП-Екатеринбург» читатель.

По его словам, от посетителей жалоб не поступало.

- Наоборот, все с улыбкой смотрят на свернувшееся калачиком животное. Те, кто приходят в магазин, бережно обходят ее, чтобы не разбудить, - пояснил посетитель продуктового на Мамина-Сибиряка, 101.