В Екатеринбурге «Жизньмарт» приютил собаку

Собака уснула возле кассы. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге сотрудники магазина «Жизньмарт» приютили собаку.

- Продавцы говорят, что собака пришла к магазину утром, они ее накормили и не стали выгонять. Малышка уснула прямо посреди магазина, рядом с кассой, - рассказал «КП-Екатеринбург» читатель.

По его словам, от посетителей жалоб не поступало.

- Наоборот, все с улыбкой смотрят на свернувшееся калачиком животное. Те, кто приходят в магазин, бережно обходят ее, чтобы не разбудить, - пояснил посетитель продуктового на Мамина-Сибиряка, 101.