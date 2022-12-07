Президент включил Евгения Куйвашева в президиум Госсовета

Также новыми членами президиума также стали другие губернаторы и полпред президента в ЦФО
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Президент России Владимир Путин включил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в президиума Госсовета РФ. Такое распоряжение подписал глава страны.
Также новыми членами президиума также стали другие губернаторы и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев. Президиум разрабатывает план работы совета, повестку заседаний и анализирует работу.
Ранее депутаты Заксобрания приняли бюджет Свердловской области на 2023 год в третьем чтении с дефицитом в 19,6 миллиарда рублей. При этом большая его часть направлена на социальную сферу.