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НовостиПолитика7 декабря 2022 9:36

Президент включил Евгения Куйвашева в президиум Госсовета

Владимир Путин уже подписал распоряжение
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Также новыми членами президиума также стали другие губернаторы и полпред президента в ЦФО

Также новыми членами президиума также стали другие губернаторы и полпред президента в ЦФО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин включил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в президиума Госсовета РФ. Такое распоряжение подписал глава страны.

Также новыми членами президиума также стали другие губернаторы и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев. Президиум разрабатывает план работы совета, повестку заседаний и анализирует работу.

Ранее депутаты Заксобрания приняли бюджет Свердловской области на 2023 год в третьем чтении с дефицитом в 19,6 миллиарда рублей. При этом большая его часть направлена на социальную сферу.