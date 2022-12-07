Стало известно о состоянии пострадавшего в перестрелке в Екатеринбурге

Во время перестрелки пострадал 19-летний парень. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Во время перестрелки в Екатеринбурге, которая произошла на ВИЗе утром 7 декабря, пострадал 19-летний парень. В Минздраве Свердловской области рассказали о состоянии молодого человека.

- Пациент госпитализирован, состояние легкой степени тяжести, - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

Ранее в ГУ МВД по Свердловской области раскрыли детали массовой перестрелки на ВИЗе. Все началось с разборок двух коммерсантов, которые не поделили место для киоска с фейерверками. У пострадавшего 19-летнего парня огнестрельное ранение, предположительно из травматического оружия. На данный момент возможно возбуждение уголовного дела по статье «Хулиганство» или «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».