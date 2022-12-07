На участке улицы Народной Воли в Екатеринбурге запретят остановку

Изменения в движении должно повысить пропускную способность транспортных артерий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на участке улицы Народной Воли запретят остановку. Об этом сообщает мэрия.

- Специалисты учли мнение граждан, неоднократно обращавшихся в Администрацию города Екатеринбурга с просьбой об обеспечении пропускной способности транспортных артерий, - говорится в сообщении.

На участке от улицы Розы Люксембург до Горького установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Ранее, летом, в Екатеринбурге знаки «Остановка запрещена» установили на шести участках. Также там поставили таблички «Работает эвакуатор». Знаки появились на улицах Степана Разина, Начдива Васильева, Любви и Золотистом бульваре.