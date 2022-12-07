Ожидается на 8-14 градусов ниже нормы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчан предупредили об аномальных морозах. По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда в нашем регионе 7 и 8 декабря ожидается на 8-14 градусов ниже нормы - столбики термометров опустятся до -29 градусов. Об этом он сообщил ТАСС.

При этом в Уральском гидрометцентре сообщалось, что с 5 по 10 декабря в Свердловской области не прогнозируется аномально холодной погоды и будет умеренно морозно: от -15 до -20 градусов ночью и от -10 до -16 градусов днем.

Ранее уральские синоптики дали предварительный прогноз погоды на декабрь 2022 года в Свердловской области. По их данным, месяц будет холодным, а снег будет выпадать чуть меньше нормы.