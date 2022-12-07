Депутат Госдумы предложил создать в Елани гауптвахты

Предложение по созданию специальных помещений направили врио командующего войсками ЦВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил создать в Еланском гарнизоне гауптвахты, куда будут отправлять военнослужащих за правонарушения. Обращение с инициативой он направил временно исполняющему обязанности командующего войсками ЦВО генерал-майору Александру Линькову.

- Цель одна: профилактика правонарушений и укрепление воинской дисциплины, - объяснил Иванов в своем telegram-канале.

Ранее депутат рассказал «КП-Екатеринбург», что в учебном центре в Елани скончался мобилизованный. Это произошло еще три недели назад, но известно о несчастном случае стало только 6 декабря. По словам Иванова, он перед сном пил спиртное. Ночью мужчине стало плохо, и он захлебнулся рвотными массами.

В магазинах Елани продолжает действовать запрет на продажу спиртного. Депутат предположил, что погибший мог привезти алкоголь с собой после увольнения или получить от родственников, приезжающих на встречи.