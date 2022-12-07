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НовостиОбщество7 декабря 2022 7:06

Депутат Госдумы предложил создать в Елани гауптвахты

Туда будут отправлять военнослужащих за правонарушения
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Предложение по созданию специальных помещений направили врио командующего войсками ЦВО

Предложение по созданию специальных помещений направили врио командующего войсками ЦВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил создать в Еланском гарнизоне гауптвахты, куда будут отправлять военнослужащих за правонарушения. Обращение с инициативой он направил временно исполняющему обязанности командующего войсками ЦВО генерал-майору Александру Линькову.

- Цель одна: профилактика правонарушений и укрепление воинской дисциплины, - объяснил Иванов в своем telegram-канале.

Ранее депутат рассказал «КП-Екатеринбург», что в учебном центре в Елани скончался мобилизованный. Это произошло еще три недели назад, но известно о несчастном случае стало только 6 декабря. По словам Иванова, он перед сном пил спиртное. Ночью мужчине стало плохо, и он захлебнулся рвотными массами.

В магазинах Елани продолжает действовать запрет на продажу спиртного. Депутат предположил, что погибший мог привезти алкоголь с собой после увольнения или получить от родственников, приезжающих на встречи.