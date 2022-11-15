Ответит на звонки и защитит от спама: клиентам Tele2 доступен голосовой ассистент

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Пользователи смогут подключить помощника к любому мобильному номеру Tele2 и доверить ему обработку входящих вызовов. Голосовой ассистент узнает цель звонка и пришлет расшифровку разговора абоненту в мессенджер.

По статистике, более 70 % звонков пользователи получают с незнакомых номеров. С новым ассистентом клиенты Tele2 будут защищены от спама и смогут не отвечать на вызовы от людей не из списка контактов. При этом клиенты будут знать, кто и зачем им звонил. Ассистент ответит на входящие вызовы в трех случаях: если абонент находится вне зоны действия сети, не поднимает трубку или сбрасывает звонок. Благодаря новому сервису клиенты Tele2 не будут отвлекаться на спам-вызовы, а важный звонок не затеряется, даже если не было возможности на него ответить.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Клиент может самостоятельно выбрать персонажа, который будет отвечать на звонки. Каждый из ассистентов харизматичен и отличается своей манерой общения. Например, Юлия - вежливая и пунктуальная, ведет диалог в деловом стиле и больше всего ценит порядок. Алекс - внимательный и ответственный, всегда готов проявить заботу.

Выбрать и подключить голосового ассистента клиенты Tele2 могут в Telegram-боте. Это происходит в три шага: на первом нужно поделиться контактом с ассистентом, на втором - выбрать личного помощника, на третьем - настроить переадресацию и проверить ее работоспособность тестовым звонком на свой номер телефона.

Сервис доступен бесплатно в течение первых 7 дней после подключения, затем стоимость составит 3 рубля в день. В течение пробного периода клиент может заменить ассистента, при этом промопериод будет общий для всех вариантов. Подписка «Голосовой ассистент» предоставляется при положительном балансе. Номер абонента должен быть привязан к аккаунту в Telegram. Подробности - на сайте tele2.ru.

Tele2 запустила сервис в бета-версии в апреле 2022 года и протестировала его работу на своих сотрудниках. Помощник был обучен на реальных ситуациях и поддерживает различные сценарии разговоров.