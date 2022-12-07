В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проверят таксистов

Проверки пройдут в основном на стоянках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД будут проверять таксистов. Рейд пройдет с 7 по 9 декабря на городских стоянках, возле аэропорта, железнодорожных и автостанций, а также вокзалов.

- Мероприятие направленно на профилактику ДТП с участием такси, пресечение нарушений ПДД, обеспечение безопасности перевозок пассажиров легковыми такси, а также незаконного осуществления предпринимательской деятельности водителями такси, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудники Госавтоинспекции проверят техническое состояние автомобилей, на которых таксисты возят пассажиров, и наличие у водителей необходимых документов. В ГИБДД отметили, что при выявлении иностранных граждан или водителей без гражданства, информацию о них передадут в подразделение полиции по вопросам миграции.