Из-за ДТП на Бебелевском мосту образовалась огромная пробка

В ДТП пострадали пассажиры ВАЗ и Volkswagen Фото: скриншот с видео

На Бебелевском мосту утром, 7 декабря, столкнулись три автомобиля. Из-за ДТП образовалась огромная пробка. На месте работают сотрудники ГИБДД.

- Водитель Renault двигался по ул. Бебеля со стороны ул. Кирова в сторону ул. Готвальда по левому ряду, допустил наезд на снежный вал, произошел занос. За автомашиной Renault двигался Volkswagen, который пытался уйти от столкновения, начал экстренное торможение, но допустил столкновение. После чего допустил выезд на правую полосу движения, где сталкнулся с ВАЗ-2109, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Фото: Яндекс.Карты

В ДТП пострадали пассажиры ВАЗ и Volkswagen. Их доставили в 36 больницу.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга просят водителей соблюдать дистанцию, скоростной режим и менять стиль вождения в соответствии с дорожными условиями.