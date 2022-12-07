Педагог и ученица из Нижнего Тагила получили премию и стипендию губернатора

Всего награды получили 28 человек из шести муниципалитетов Фото: департамент информполитики Свердловской области

Педагог из Детской школы искусств № 2 Наталья Емашева и ученица из Детской музыкальной школы № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова Ксения Трубина из Нижнего Тагила получили премию и стипендию губернатора. Как сообщили в департаменте информполитики региона, они показали блестящие результаты в уходящем году.

- Это возможность поддержать вас, на вашем творческом пути, дать дополнительный стимул для развития ваших способностей и дарований, - отметил глава региона Евгений Куйвашев.

Всего награды получили 28 человек, в том числе, из Екатеринбурга, Лесного, Верхней Салды, Краснотурьинска и Каменска-Уральского.

Стипендии и премии губернатора ученикам и педагогам образовательных учреждений культуры и искусства присуждаются в нашем регионе с 2013 года. Всего за эти годы вручено 152 стипендии и 80 премий.