В Серове из-за пожара из пятиэтажки эвакуировались 30 человек

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 10 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове на улице 4-ой Пятилетки вечером, 6 декабря, произошел пожар в пятиэтажном доме. Из задымленного здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 30 человек, в том числе два ребенка.

- В 22:32 поступило сообщение о пожаре. На площади два квадратных метра горел мусор на четвертом этаже. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 10 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 22:38 пожарным удалось локализовать огонь, еще через минуту открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 23:00.

Напомним, в Екатеринбурге вечером, 28 ноября произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Чайковского, 12. К месту ЧП приехали спасатели, до приезда которых часть жителей эвакуировалась самостоятельно. Из-за задымления две женщины, которые вышли на лестничную клетку, погибли.