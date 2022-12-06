Уральский актер Владимир Ильин и Евгений Миронов сыграли лучших друзей в новом сериале на ТВ-3

Владимир Ильин снялся в новом сериале на телеканале ТВ-3 Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уральский актер Владимир Ильин снялся в фантастическом сериале «Пробуждение», который стартовал на ТВ-3 пятого декабря. Звезда «Время первых», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и «Тарас Бульба» Владимир Ильин сыграл роль Саныча старинного друга главного героя, роль которого исполнил известный актер Евгений Миронов.

По сюжету сериала реальность главного героя раскалывается надвое. И день за днем реальности чередуются, сводя с ума следователя-трудоголика.

- «Пробуждение» – ремейк одноименного американского сериала, с большим успехом стартовавшего на телевидении США 10 лет назад. Правда, кроме основной сюжетной канвы, у двух этих проектов мало общего. Отечественный сериал сохранил динамику и обилие лихо закрученных интриг, но авторы во главе с режиссером Эдуардом Парри сделали упор на психологизм и развитие главного персонажа, - рассказали в пресс-службе телеканала.

Над созданием сериала работали настоящие криминалисты, судебные эксперты, спасатели МЧС и психиатры. Съемки проходили в Москве в «Парке «Зарядье», в районе Москва-Сити и в музыкальной школе при консерватории имени П. И. Чайковского.