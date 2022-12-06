Житель Ревды украл 17 велосипедов на сумму больше 227 тысяч рублей

С февраля по август 2022 года мужчина украл 17 велосипедов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ревде местный житель похитил 17 велосипедов на сумму больше 227 рублей. 45-летний мужчина отправился под суд. Свердловчанин уже ни раз привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 25 февраля этого года при помощи магнитного ключа от домофона попал в подъезд дома по адресу Спортивная, 25 и попал в подвал дома. Там он нашел велосипед Stern стоимостью 15 тысяч рублей и похитил его.

- С похищенным имуществом обвиняемый скрылся с места преступления и распорядился похищенным по своему усмотрению, - добавили в ведомстве.

С февраля по август 2022 года мужчина украл 17 велосипедов по аналогичной схеме. Материальный ущерб хищений составил больше 227 тысяч рублей. На данный момент уголовное дело направлено в Ревдинский городской суд.