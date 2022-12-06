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НовостиОбщество6 декабря 2022 18:46

В Свердловской области выявлено больше семь гектаров земель под жилищное строительство

Сервис Росреестра помог найти новые территории
Дарья ЧИПУРИНА
За 10 месяцев текущего года в эксплуатацию в области ввели 2,3 миллиона квадратных метров жилья

За 10 месяцев текущего года в эксплуатацию в области ввели 2,3 миллиона квадратных метров жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в результате ревизии выявлено больше семи тысяч земель под жилищное строительство. Их нашли благодаря сервису Росреестра «Земля для стройки».

Участки, подходящие под застройку, нашли в 13 муниципалитетах региона, среди них - Березовский, Камышлов, Качканар, Каменск-Уральский, Новоуральск, Полевское, Сысертский городской округ, Верхняя Пышма, Верхнее Дуброво, Среднеуральск, Екатеринбург и Нижний Тагил. Для многоэтажек подходит 1,6 тысячи гектаров, а для индивидуальных домов – 5,6 тысячи.

- С помощью сервиса Росреестра «Земля для стройки», размещенного на публичной кадастровой карте, уже удалось вовлечь в оборот для строительства 65,3 гектара земель. В том числе за счет проектов, реализуемых органами государственной власти и местного самоуправления Свердловской области, - рассказал руководитель управления Росреестра по региону Игорь Цыганаш.

За 10 месяцев текущего года в эксплуатацию в области ввели 2,3 миллиона квадратных метров жилья. По словам Евгения Куйвашева, сейчас заметен значительный рост по сравнению с прошлым годом.