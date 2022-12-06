Все вырученные деньги отправят на благотворительность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на аукционе продадут клюшку уральского олимпийского чемпиона Павла Дацюка. Стартовая стоимость пожертвования на этот игровой атрибут составляет 25 тысяч рублей. При этом экс-хоккеист уже много лет помогает организации «Дорогами добра».

- Вчера Павел Дацюк передал «Дорогам добра» свою клюшку №13, которая верой и правдой прослужила ему несколько сезонов. Для музея это не просто подарок. Клюшка будет одним из лотов аукциона, - говорится на сайте организации.

Все деньги направят на психологическую помощь детям и работу Школы приемных родителей.

Напомним, в 2020 году «Екатеринбургская ассамблея» провела благотворительный онлайн-аукцион. Первым лотом, выставленным, на торги станет клюшка вратаря «Автомобилиста» Якуба Коваржа с автографом спортсмена.

Также участники аукциона смогли выкупить перчатки с автографом легендарного американского боксера Майка Тайсона.