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НовостиОбщество6 декабря 2022 17:56

В Екатеринбурге на аукционе продадут клюшку уральского олимпийского чемпиона Павла Дацюка

Все вырученные деньги отправят на благотворительность
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Все вырученные деньги отправят на благотворительность

Все вырученные деньги отправят на благотворительность

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на аукционе продадут клюшку уральского олимпийского чемпиона Павла Дацюка. Стартовая стоимость пожертвования на этот игровой атрибут составляет 25 тысяч рублей. При этом экс-хоккеист уже много лет помогает организации «Дорогами добра».

- Вчера Павел Дацюк передал «Дорогам добра» свою клюшку №13, которая верой и правдой прослужила ему несколько сезонов. Для музея это не просто подарок. Клюшка будет одним из лотов аукциона, - говорится на сайте организации.

Все деньги направят на психологическую помощь детям и работу Школы приемных родителей.

Напомним, в 2020 году «Екатеринбургская ассамблея» провела благотворительный онлайн-аукцион. Первым лотом, выставленным, на торги станет клюшка вратаря «Автомобилиста» Якуба Коваржа с автографом спортсмена.

Также участники аукциона смогли выкупить перчатки с автографом легендарного американского боксера Майка Тайсона.