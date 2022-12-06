В Серове местную жительницу осудят за две кражи и мошенничество

Женщина украла у знакомого 16 тысяч рублей. Фото: МО МВД России «Серовский»

В Серове осудят 27-летнюю местную жительницу за совершение трех преступлений. Женщина украла телефон и похитила деньги с карты знакомого. Об этом сообщают в МО МВД России «Серовский».

В ночь с 14 на 15 октября свердловчанка отдыхала в компании двух мужчин. Один из них оплачивал все расходы компании, в том числе и такси. Мужчина попросил подругу перевести деньги таксисту. Кроме оплаты услуг такси она перевела денежные средства на свой счет.

- В первом случае 10 тысяч рублей, во втором – 6 тысяч рублей. Делала она это быстро, и владелец счета поначалу не заметил подвоха. Обнаружил хищение денег он лишь спустя два дня, когда начал просматривать историю операций, - рассказали в МВД «Серовский».

Потерпевший попросил вернуть деньги, на что получил отказ, и также добавлен в «черный список» в мессенджере. За помощью мужчина обратился в ОВД Серова. Вину свердловчанки подтвердили. Помимо этого, удалось выяснить, что в июле этого года женщина еще и украла телефон у пьяного мужчины. Чужой мобильный она сдала в ломбард.

Были возбуждены уголовные дела за две кражи и мошенничество. Ранее на женщину уже заводилось уголовное дело за хранение наркотиков.